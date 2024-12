Mbappé accusé de viol : Boudjellal lâche une théorie sur le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Accusé de viol suite à son voyage en Suède, Kylian Mbappé est désormais fixé sur son sort. En effet, l'enquête est désormais close faute de preuves suffisantes. De quoi relancer chez certains l'idée d'un piège tendu au joueur du Real Madrid. Mourad Boudjellal a ainsi remis une pièce dans cette machine, sous-entendant que le Qatar pourrait être derrière cela.

Alors qu'une enquête était en cours depuis plusieurs semaines maintenant suite à des accusations de viol à l'encontre de Kylian Mbappé, le verdict est tombé ce jeudi. En effet, le parquet suédois a décidé de clore cette affaire, n'ayant pas de preuves suffisantes. Le joueur du Real Madrid est donc désormais fixé, mais voilà que cette affaire pourrait encore cacher certains mystères. Ainsi, alors que certains avaient déjà évoqué la possibilité d'un piège tendu à Kylian Mbappé, Mourad Boudjellal semble croire à cette thèse.

Une sortie inquiétante pour Mbappé après un but sublime… Quel impact sur son avenir au Real ? 🏟️

➡️ https://t.co/GatJ0B1eUt pic.twitter.com/yz2TQmd24E — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

« Des ennemis influents qui pourraient être un Etat »

En effet, au micro de RMC, Mourad Boudjellal a réagi à ce dénouement dans l'affaire Kylian Mbappé. Evoquant alors un possible piège tendu au Français, l'ancien patron du RCT a sous-entendu que le Qatar pourrait en être à l'origine : « Est-ce que Mbappé aurait des ennemis ? C'est la question qu'on peut se poser. Des ennemis influents qui pourraient être un Etat quelque part, qui ont des intérêts économiques et sportifs en France et qui quelque part auraient voulu salir l'image du joueur, qui est une icône en disant : "Regardez Mbappé c'est un mec qui bringue, qui sort, ce n'est pas du tout l'image du footballeur avec une hygiène de vie professionnelle" ».

« Un procès médiatique qui a fait pschitt à l'arrivée »

« Moi c'est une idée que je me fais, je dois peut-être me tromper. Sûrement je dois me tromper. Mbappé avait l'air serein et une fois de plus, on a eu un procès médiatique qui a dû lui faire du mal, et ça a fait pschitt à l'arrivée », a conclu Mourad Boudjellal à propos de cette affaire Kylian Mbappé.