Coup dur pour Mbappé, le Real Madrid va communiquer !

Alors qu’il trouvait une nouvelle fois le chemin des filets et ce, avec la manière, Kylian Mbappé était contraint mardi soir de quitter prématurément ses coéquipiers en raison d’une gêne ressentie à la cuisse gauche. Ses examens médicaux sont d’ailleurs reportés de quelques heures. Explications.

Kylian Mbappé semblerait avoir eu un certain déclic ces derniers jours au Real Madrid. La recrue phare de la Casa Blanca reste sur trois buts marqués lors de ses quatre dernières sorties avec le club merengue. Dont un mouvement brillamment exécuté sur son but contre l’Atalanta pour le compte de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions mardi soir (3-2).

«Mbappé souffre d'une gêne au niveau des ischios»

Cependant, Kylian Mbappé souffrait à la cuisse gauche et n’a pas eu d’autre choix que de céder sa place à Rodrygo Goes à la 36ème minute de jeu. En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti dressait le constat suivant sur la douleur ressentie par la recrue estivale phare du Real Madrid. « Mbappé souffre d'une gêne au niveau des ischios.. Ça n'a pas l'air grave, on verra demain (mercredi). Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer ».

IRM reportée pour Kylian Mbappé !

Mais finalement, Kylian Mbappé n’a pas effectué ses examens médicaux mercredi comme convenu. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe dans ses colonnes du jour ce jeudi. L’IRM initialement programmée pour mercredi devrait se dérouler ce jeudi soir au niveau de l’ischio-jambier de la cuisse gauche. Pour le moment, Kylian Mbappé serait déjà forfait pour le déplacement de samedi sur la pelouse du Rayo Vallecano.