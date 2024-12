Rugby - Dupont : Le surprenant coup de gueule de Mbappé !

Axel Cornic

Invité de Clique tout récemment, Kylian Mbappé a abordé en long et en large les dossiers chauds le concernant. La star française qui joue désormais au Real Madrid, a notamment parlé du calendrier toujours plus chargé pour les footballeurs de haut niveau, comparant cette situation à celle d’autres grands noms du sport tricolore.

Après avoir tout gagné avec son club du Stade Toulousain, étant élu meilleur joueur des finales de Top 14 et de Champions Cup, Antoine Dupont a vécu un été de rêve. Il a en effet été l’une des grandes stars des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la première médaille d’or de l’histoire du rugby à 7 tricolore. Et après des vacances bien méritées, il est revenu à ses premiers amours, retrouvant notamment un XV de France qu’il avait quitté à la dernière Coupe du monde.

« Dupont est parti en vacances deux mois, il est revenu, tranquille »

Un privilège que certains n’ont pas vraiment, comme l’a fait remarquer un certain Kylian Mbappé. Silencieux depuis des mois, l’attaquant du Real Madrid a livré un entretien très attendu à Mouloud Achour et il a notamment parlé d’Antoine Dupont. « Antoine Dupont il est parti en vacances pendant deux mois, il est allé à Miami, il est allé partout, il est revenu, tranquille » a déclaré la star du football français, sur Clique.

« Moi, je regarde bien ce qu'il se passe dans les autres sports »

Le rugbyman n’a pas été le seul exemple pris par Kylian Mbappé, qui a également parlé d’un autre héros des JO 2024, avec le nageur Léon Marchand. « Moi, je regarde bien ce qu'il se passe dans les autres sports. Léon Marchand n'est pas allé aux championnats du monde » a fait remarquer l’ancien capitaine de l’équipe de France. « En NBA, ils ont quatre mois, ils jouent 82 matchs dans la saison régulière, plus les play-offs ». A noter que Rugbyrama a fait le calcul et il se trouve que Mbappé n’a pas tort, puisque du 1er aout 2023 au 1er aout 2024 il a joué deux fois plus de minutes que Dupont.