Rugby : Nouveau dérapage pour Haouas, son club sort du silence !

Déjà bien connu pour ses problèmes avec la justice française, Mohamed Haouas fait à nouveau parler de lui avec une mise en garde à vue pour conduite en état d’ivresse. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir, surtout du côté de son club de Montpellier, qui avait accepté de le reprendre après un passage par le Biarritz Olympique.

Considéré durant longtemps comme la seule alternative à Uini Atonio au poste de pilier droit avec le XV de France, Mohamed Haouas a surtout fait parler de lui pour ses exploits en dehors des terrains. Condamné pour violences conjugales puis pour un cambriolage de bureau de tabac, l’international tricolore a une nouvelle fois chuté, puisqu’il a été récemment contrôlé en état d’ivresse au volant de sa voiture.

« Il y a une mise à pied à titre conservatoire »

Evidemment au sein du MHR on est très déçu de ce nouveau faux pas d’Haouas, à qui une rédemption était promise. « Il nous a déçus par rapport à son comportement. Pour moi, c'était important de le sanctionner. Il y a une mise à pied à titre conservatoire » a expliqué en conférence de presse Joan Cadullo, manager de Montpellier. « On va voir comment ça va se passer ensuite. Il y a aussi une personne qui décide dans notre club qui s'appelle Mohed Altrad, notre président. Il nous dira la marche à suivre ».

« On ne peut pas laisser passer ce type de comportement dans notre club »

« C'est lui qui l'a fait revenir au club, qui lui a donné cette seconde chance. C'est important d'avoir son avis » a poursuivi Cadullo. « En tout cas, à notre échelle, il devait jouer ce week-end contre les Ospreys (samedi en Challenge). Il ne jouera pas ce match. Il ne s'entraînera pas jusqu'à nouvel ordre. Il sera sanctionné aussi financièrement. On ne peut pas laisser passer ce type de comportement dans notre club, et on a d'autres chats à fouetter ».