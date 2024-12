Affaire Jégou-Auradou : Un dernier rebondissement peut tout changer ?

Axel Cornic

Après des mois de débats, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont enfin vu la justice argentine rendre son verdict dans l’affaire de viol aggravé qui les concerne. Pour rappel, les deux internationaux tricolores ont été accusé de violences et d’agressions sexuelles début juillet dernier par une femme de 39 ans, lors de la tournée du XV de France en Argentine.

C’est un triste feuilleton qui dure peut-être depuis trop longtemps. Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale en Amérique du Sud, Oscar Jégou et Hugo Auradou ne se sont pas fait connaitre par le grand public pour leurs talents de rugbymen. Les deux jeunes joueurs du XV de France ont en effet surtout alimenté les rubriques de faits divers, avec une affaire de viol aggravé qui n’a pas manqué de faire les gros titres.

« Les joueurs n'ont commis aucun crime, mais ils ont été victimes d'une accusation mensongère »

Ce mardi, la justice argentine a pourtant livré son verdict, après l’avoir repoussé plusieurs fois depuis le mois de juillet dernier. Toute poursuite a ainsi été abandonnée à l’encontre des deux Français, qui sont donc hors de cause. « C'est une décision qui était quand même attendue et qui est en ligne avec tous les éléments qui ont été collectés pendant cette enquête. Elle dit d'abord que les joueurs n'ont commis aucun crime, mais ils ont été victimes d'une accusation mensongère » a déclaré leur avocat Me Antoine Vey, d’après RMC Sport.

La plaignante fait appel

« Elle établit le fait que la plaignante a décrit des faits qui n'ont pas pu se produire et qu'elle a une tendance pathologique à la victimisation » a poursuivi l’avocat d’Oscar Jégou et d’Hugo Auradou. « Ce n'est pas une décision qui est rendue au bénéfice du doute. C'est une décision qui a démontré avec des arguments forts à l'appui leur totale innocence ». Contacté par BFMTV, l’avocat de la plaignante a toutefois annoncé que sa cliente a décidé de faire appel de la décision de justice.