Rugby : Urios invite une star du Tour de France !

Jean de Teyssière

Remporter quatre étapes du Tour de France, c’est fabuleux pour un cycliste, surtout français. C’est ce qu’a accompli Romain Bardet dans sa carrière. Récemment, il a aussi remporté le Vélo d’Or français 2024. De quoi pousser Christophe Urios, le manager de Clermont à l’inviter à partager un moment avec ses joueurs.

Face à Trévise samedi, l’ASM Clermont a parfaitement réussi son premier match en Coupe des Champions (28-0). Les hommes de Christophe Urios ont accompli un gros travail à Marcel-Michelin, même si tout n’a pas été parfait. Et le manager clermontois est toujours en quête de nouvelles idées pour motiver ses joueurs.

😀 Matinée d'échanges avec @romainbardet



Le champion est venu partager son expérience et échanger avec les joueurs clermontois sur des sujets aussi variés que les charges d’entraînement, la motivation, l’aspect psychologique, la transmission, la résilience nécessaire à la… pic.twitter.com/Ix4n7PP3dt — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 9, 2024

«On ne fait pas un bon match»

Après la rencontre face à Trévise, Christophe Urios n’était pas convaincu par la prestation de ses hommes, le match étant trop facile: « Vous avez aimé ce match vous ? On ne fait pas un bon match, on n’a pas eu peur de Trévise et ce sport est impitoyable. Aujourd’hui, on n’a pas mis les choses dans l’ordre même si le contrat est rempli, finir à 18-0 ça sert, on a fait démarrer Mathys Belaubre qui a fait un bon match, mais le reste… Je l’ai vu arriver. »

Urios invite Romain Bardet à Clermont !

Sur le site du club de Clermont, on y apprend donc que Christophe Urios a invité ce lundi le cycliste français Romain Bardet à partager un moment avec ces joueurs. Voici ce que l’on peut notamment y lire : « Comme il le fait régulièrement dans la saison, Christophe Urios a invité un sportif ou une personnalité inspirante pour une matinée d’échanges avec le groupe. Ce matin, l’invité remplissait les deux critères puisque c’est Romain Bardet, récompensé du Vélo d’Or français 2024, samedi dernier, et porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France, qui est venu partager son expérience et échanger avec les joueurs clermontois sur des sujets aussi variés que les charges d’entrainement, la motivation, l’aspect psychologique, la transmission, la résilience nécessaire à la performance : passionnant. »