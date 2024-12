Rugby : Le coup de gueule inattendu d'Antoine Dupont

Axel Cornic

Ce dimanche, le Stade Toulousain d’Antoine Dupont va débuter sa campagne européenne, avec son premier match de Champions Cup face à l’Ulster. Et le menu s’annonce dur à digérer, avec notamment les Sud-africains des Sharks, Exter ou encore l’Union Bordeaux-Bègles qui sont dans la poule des champions en titre.

Entre la Coupe d’Europe et le Stade Toulousain, c’est une grande histoire d’amour. Vainqueurs de la première édition en 1996, les Toulousains ont remporté cette compétition à cinq autres reprises depuis (2003, 2005, 2010, 2021 et 2024), sans parler des deux finales perdues en 2004 et en 2008. Et cette année encore ils font figure de favoris, même si la tâche ne s’annonce pas simple.

Du très lourd pour le Stade Toulousain !

Car le Stade Toulousain se retrouve dans la poule la plus relevée de la Champions Cup, avec son grand rival de l’UBB, mais également Exeter, les Sharks, l’Ulster et Leicester. Rien à voir avec le Leinster, finaliste de la dernière édition, qui n’a que La Rochelle et Bristol comme véritables obstacles dans sa poule. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir, puisque certains s’attendaient à un tout autre tirage, avec peut-être une répartition plus équitable des forces.

« Le fait de gagner la compétition ne donne aucun avantage sur la compétition des années d’après »

C’est le cas d’Antoine Dupont, qui a fait part de son incompréhension concernant les adversaires qui attendent un Stade Toulousain champion en titre. « On ne comprend pas trop comment ce tirage est fait » a confié la star du rugby français, lors de la conférence de presse organisée à deux jours du premier match face à l’Ulster. « Le fait de gagner la compétition ne donne aucun avantage sur la compétition des années d’après. Ce qui est un peu dommage. Mais on est dans une des poules les plus denses. Le club a une histoire forte avec la compétition, on le sait. Il faut gagner tous les matchs, donc on n’a pas le temps d’avoir un rodage ».