Rugby : Antoine Dupont lâche un gros avertissement

Ce dimanche, le Stade Toulousain retrouve une compétition qu’il affection particulièrement : la Champions Cup. Tenante du titre, la bande à Antoine Dupont va tenter de défendre sa couronne et cela va commencer par la réception de l’Ulster. Avant cette rencontre, le demi de mêlée du Stade Toulousain a pris la parole, avertissant notamment ses coéquipiers.

Le 25 mai dernier, le Stade Toulousain faisait tomber le Leinster en finale de la Champions Cup. Un sacre un peu plus historique pour le club de Top 14. En effet, l’équipe toulousaine a remporté cette Coupe d’Europe pour la 6ème fois, un record. Et voilà qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers sont désormais en quête d’une 7ème couronne. Le Stade Toulousain veut défendre et conserver son titre. Le premier rendez-vous de Champions Cup est ainsi fixé à ce dimanche face à l’Ulster.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« Ça risque d'être compliqué »

Avant ce match entre le Stade Toulousain et l’Ulster, Antoine Dupont s’est confié sur cet adversaire venu d’Irlande. Rapporté par L’Equipe, il a alors expliqué : « Comme il y a plus de rythme dans son Championnat, c'est une équipe qui joue beaucoup sur la vitesse et sur une animation offensive très cadrée, à l'anglo-saxonne. Ses joueurs respectent tous le rôle qu'ils ont à tenir. Sur les phases de combat, ils sont aussi pénibles avec des joueurs costauds qui plaquent haut et qui ralentissent les sorties de balle. Si on n'arrive pas à mettre de la vitesse dans notre jeu, ça risque d'être compliqué. À nous de gagner le contact pour avoir de l'avancée et des libérations ». Ses coéquipiers sont mis en garde !

« Il y a toujours des choses qui nous motivent… »

Par ailleurs, à l’aube de la reprise de cette Champions Cup pour le Stade Toulousain, Antoine Dupont a également fait savoir : « Il y a toujours des choses qui nous motivent, comme des records à battre, des exploits inédits à réaliser. On a eu aussi l'occasion de voir une autre équipe soulever le trophée à notre place, et personne chez nous n'a envie de revivre cette expérience. Mais on sait aussi la difficulté de gagner cette compétition, encore plus quand il s'agit d'essayer de conserver son titre ».