XV de France : Un projet loin du Stade Toulousain pour Antoine Dupont ?

Leader emblématique du XV de France ainsi que du Stade Toulousain, Antoine Dupont reçoit déjà une proposition pour le moins inattendue de la part de son coéquipier Cyril Baille pour leur après-carrière. Et le pilier, qui ne cache pas son rêve d'entraîner un jour avec Dupont dans un rôle à ses côtés, ouvre la porte à un autre club que le Stade Toulousain.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont est encore loin de la fin de sa carrière de rugbyman. Mais le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain est déjà sollicité pour sa retraite par son grand ami Cyril Baille, son partenaire pilier en club ainsi qu'en sélection nationale. Dans un entretien pour le podcast "Crunch" de L'Equipe, Baille (31 ans) se projette déjà sur l'après-carrière professionnelle et formule une proposition à Antoine Dupont.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« J’espère qu’on entraînera ensemble »

« J’espère juste une chose, c’est qu’à la fin de notre carrière on essaie d’entraîner ensemble. Ce serait cool d’être dans un projet où on est tous ensemble avec Grégory Alldritt, Julien Marchand, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Dorian Aldegheri... Toto (Dupont) serait président. Il est tellement sur une autre planète qu’on est obligé de le mettre président! Après, on s’arrangera entre nous. Un ira à la touche, un à la mêlée, un manager », lâche Cyril Baille, qui souhaite donc embarquer Antoine Dupont dans ce projet futur à la retraite. Mais au sein de quelle équipe, eux qui sont désormais des légendes du Stade Toulousain ?

« À Toulouse, ou ailleurs... »

Cyril Baille laisse la porte ouverte à une autre destination pour lui et Dupont : « Au Stade Toulousain ? Ou ailleurs, on ne peut pas savoir... Mais au Stade, ce serait fantastique. J’aimerais bien rester dans le milieu du rugby. Peut-être avec les Espoirs pour être avec eux, avec ce devoir de transmission », indique le pilier du XV de France. Reste à savoir au sein de quelle équipe ce projet pourrait voir le jour. Mais pour l'instant, Cyril Baille et Antoine Dupont ont encore des choses à montrer sur le terrain.