XV de France : Une star de Galthié vole la vedette à Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après plus d’un an d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France, récupérant au passage son statut de capitaine. Il a été central dans les trois victoires tricolores face au Japon, à la Nouvelle-Zélande puis face à l’Argentine, mais c’est un autre international français qui a crevé l’écran.

Plus rien n’arrête Antoine Dupont. Après avoir tout gagné en club, puis à 7, la star française est bien décidée à rafler le seul titre qui lui manque, avec la Coupe du monde. Il a échoué en quart de finale en 2023 et il semble désormais totalement tourné vers 2027 et un rendez-vous capital en Australie.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Le come-back de Dupont

Un premier pas a été fait, puisque le demi de mêlée a retrouvé le XV puis la sélection française après des longues vacances suite à son succès aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec lui à sa tête, le XV de France a remporté les trois test-matchs de sa tournée de novembre, avec notamment une victoire de prestige face aux All Blacks (30-29), sur la pelouse du Stade de France. De quoi conforter son statut de meilleur joueur du monde, même si le titre officiel World Rugby lui a échappé cette année, avec le Sud-africain Pieter-Steph du Toit qui a reçu la récompense pour la deuxième fois dans sa carrière.

Thomas Ramos est nominé

Il ne devrait pas non plus avoir le titre de Meilleur joueur des Autumn Nations Series ! On connait en effet les trois nominés et Antoine Dupont n’en fait partie, avec un autre joueur du XV de France qui est pourtant présent. Il s’agit de Thomas Ramos, qui a impressionné cet été, surtout à un poste d’ouvreur qui n’est pas le siens. Impeccable face aux perches comme toujours, l’arrière de formation a également été très important dans le jeu tricolore et Fabien Galthié l’a titularisé sur les trois rencontres de novembre. Les trois autres nominés sont l’Irlandais Josh van der Flier, le Sud-africain Cheslin Kolbe et le Néo-Zélandais Wallace Sititi.