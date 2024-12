Antoine Dupont : Un nouveau record en ligne de mire avec le Stade Toulousain

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce samedi 7 décembre que le coup d’envoi de la nouvelle Champions Cup sera donné. La question est alors bien évidemment de savoir qui succèdera au Stade Toulousain, tenant du titre et vainqueur la saison passée de cette compétition. La bande à Antoine Dupont apparait d’ailleurs comme la principale candidate à sa succession. Un nouveau titre donc en vue pour le Stade Toulousain afin d’améliorer un record ?

Après avoir battu le Leinster la saison passée en finale de Champions Cup, le Stade Toulousain s’apprête à repartir en quête d’un nouveau sacre dans cette compétition européenne. Pour les joueurs d’Ugo Mola, le parcours va commencera ce dimanche 8 décembre avec la réception de l’Ulster, avant des rencontres également face à Exeter, les Sharks et Leicester. L’objectif est d’ailleurs clair et net pour la bande à Antoine Dupont : aller décrocher un 7ème titre européen.

Le Stade Toulousain domine la Champions Cup

La Champions Cup est tout simplement la compétition du Stade Toulousain. Le club français est le tenant du titre. Le 25 mai dernier, c’est le Leinster qui subissait la loin des coéquipiers d’Antoine Dupont en finale. C’était alors le 6ème titre européen pour le Stade Toulousain. Un record. Avant 2024, les Toulousains l’avaient également emporté en 2021, 2010, 2005, 2003 et 1996. La formation de Top 14 est ainsi la plus titrée dans cette compétition, derrière elle on peut retrouver le Leinster avec 4 titres, Toulon et les Saracens avec 3 titres ou encore La Rochelle, le Munster et Leicester avec 2 titres. Direction maintenant les 7 couronnes pour le Stade Toulousain afin d’améliorer ce record ?

« Il y a toujours des choses qui nous motivent »

La question est maintenant de savoir si le Stade Toulousain sera réellement motivé pour aller remporter la Champions Cup, cette compétition que le club français a tant remporté. La réponse est visiblement oui plus que jamais si l’on en croit les propos d’Antoine Dupont. En effet, avant l’entrée en lice de son club face à l’Ulster, la star du Stade Toulousain et du XV de France a assuré : « Il y a toujours des choses qui nous motivent, comme des records à battre, des exploits inédits à réaliser. On a eu aussi l'occasion de voir une autre équipe soulever le trophée à notre place, et personne chez nous n'a envie de revivre cette expérience. Mais on sait aussi la difficulté de gagner cette compétition, encore plus quand il s'agit d'essayer de conserver son titre ».