XV de France : Le pari de Galthié pour remplacer Ntamack est totalement validé

Axel Cornic

Avec l’absence de Romain Ntamack pour la tournée de novembre, tout le monde pensait que le poste d’ouvreur du XV de France était promis à Matthieu Jalibert. Mais Fabien Galthié a toutefois pris une décision qui a beaucoup fait parler en préférant replacer au poste de 10 Thomas Ramos... qui a finalement figuré parmi les tout meilleurs joueurs des Autumn Nations Series !

C’était l'un des gros feuilletons de cette tournée de novembre. Arrière de formation et considéré comme l’un des meilleurs au monde à ce poste, Thomas Ramos a été préféré à Matthieu Jalibert pour remplacer Romain Ntamack. Et si certains avaient des doutes, ils ont été rapidement balayés par le Toulousain...

Le beau mois de novembre de Thomas Ramos

Car Ramos a tout bonnement livré trois prestations impeccables avec le XV de France, notamment lors de la victoire sur la Nouvelle-Zélande (30-29). Il figure d’ailleurs dans les quatre nominés pour le titre de Meilleur joueur des Autumn Nations Series, aux côtés de l’Irlandais Josh van der Flier, du Néo-Zéladais Wallace Sititi et du Sud-africain Cheslin Kolbe. A noter toutefois que lors de différentes sorties face à la presse, il a expliqué ne pas vouloir s’éterniser en 10 et vite retrouver son poste de 15.

« Le staff tricolore lui a fait confiance »

Ugo Mola connait très bien Thomas Ramos et il n’a pas été surpris par son succès avec le XV de France au poste d’ouvreur. « C’est un garçon important dans notre effectif, et le dire est même un lieu commun. Mais il est de plus en plus important en Bleu » a expliqué le coach du Stade Toulousain, auprès d’Actu Rugby. « Le staff tricolore lui a fait confiance eu égard de son Tournoi des 6 Nations 2024 où il avait relevé le défi de jouer à ce poste de n°10 à un moment où ça flottait. Il a très certainement marqué des points par rapport à ça. Quoi qu’il en soit, nous sommes contents pour lui ».