XV de France : Galthié menacé par une nouvelle candidature !

Aujourd'hui, c'est Fabien Galthié qui est le sélectionneur du XV de France. Mais jusqu'à quand va-t-il rester à la tête des Bleus ? Son contrat court actuellement jusqu'en 2028, mais rien ne dit que cela sera respecté jusqu'au bout. D'autant plus que le poste de Galthié est très courtisé. Un homme se verrait notamment bien à la tête du XV de France : Ronan O'Gara.

A 55 ans, Fabien Galthié réalise du très bon travail à la tête du XV de France. Aujourd'hui, les Bleus font partie des meilleures sélections mondiales et pour cela, il faut notamment remercier le sélectionneur. Cette belle histoire devrait d'ailleurs encore se poursuivre pendant un moment. En effet, alors que des questions s'étaient posées sur l'avenir de Galthié suite à l'élimination du XV de France en quart de finale de la dernière Coupe du monde de rugby, la FFR avait immédiatement réaffirmé sa confiance en son sélectionneur. Pour rappel, Fabien Galthié a un contrat qui court jusqu'en 2028 et son départ ne devrait donc pas être pour tout de suite.

O'Gara futur sélectionneur ?

Il n'empêche que tôt ou tard, Fabien Galthié s'en ira et il faudra alors trouver un nouveau sélectionneur pour le XV de France. Qui pourrait alors prendre la relève ? Une candidature a été déposée et c'est un certain Ronan O'Gara qui se verrait bien diriger les Bleus un jour ou l'autre. Actuel entraîneur de La Rochelle, l'Irlandais a fait part auprès du Guardian son envie de devenir sélectionneur : « Il y a des postes pour lesquels je mordrais quelques mains. Généralement, ça vient tout seul si tu es assez bon avec ton club. Je pense que tout le monde devrait avoir ce genre d’ambitions parce qu’il faut être le meilleur possible ».

De La Rochelle au XV de France ?

Ronan O'Gara a d'ailleurs ses préférences visiblement en ce qui concerne son possible avenir en tant que sélectionneur. En effet, alors que prendre les commandes du Pays de Galles ne semble pas vraiment l'intéresser, celui qui dirige actuellement La Rochelle s'est notamment positionné en faveur d'une arrivée du côté du XV de France, mais pas seulement : « Je n’ai pas pensé à cela pour être honnête. Sans vouloir manquer d’humilité, je préférerais l’Irlande, l’Angleterre ou la France ». Affaire à suivre...