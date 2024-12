XV de France : Le nouveau Jonny Wilkinson avec Antoine Dupont ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà promis à un grand avenir en club ainsi qu'avec le XV de France aux côtés d'Antoine Dupont du haut de ses 20 ans, Hugo Reus fait part de son admiration pour Jonny Wilkinson. Le demi d'ouverture de La Rochelle et des Bleuets a pris l'ancienne star anglaise pour modèle dans sa manière de buter, et il se confie sans détour à ce sujet.

Logiquement considéré comme étant l'un des meilleurs demis d'ouverture de toute l'histoire de Rugby, Jonny Wilkinson a fait les beaux jours de la sélection anglaise en 1998 et 2011, avec notamment un titre de champion du Monde en 2003. Une légende qui inspire forcément les plus jeunes, et notamment le futur phénomène du XV de France qui évolue au même poste que lui : Hugo Reus (20 ans). Le jeune ouvreur de La Rochelle affiche actuellement un remarquable taux de réussite supérieur à 85%, en club comme avec les Bleuets. Et alors qu'il est d'ores et déjà promis à un brillant avenir avec Antoine Dupont au XV de France, Reus se livre sur sa technique de jeu au pied basée sur celle de Jonny Wilkinson.

« J'ai essayé de le copier à la lettre »

« Je l'ai énormément admiré pour sa qualité de jeu au pied et son travail acharné pour arriver à ces résultats-là. Jeune, j'ai essayé de le copier à la lettre et ça n'a pas toujours marché. Donc j'ai gardé ce que je faisais de bien et j'ai incorporé quelques trucs par-ci, par-là et voilà, ça donne le résultat d’aujourd'hui. Jeune, je butais exactement comme lui, j'avais la même position. Des fois, on se foutait un peu de ma gueule. Il y a toujours quelques bases qui sont communes et dont je me suis inspiré », confie Hugo Reus dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Il m'a tout de suite fasciné »

Le futur phénomène du XV de France ne s'est pas contenté de copier Wilkinson puisqu'il semble également lui vouer une grande admiration : « Ce joueur m'a tout de suite intrigué, m'a tout de suite fasciné, de par sa classe, sa précision, son travail », poursuit Reus. Reste à savoir si ce futur Jonny Wilkinson portera bientôt la tunique du XV de France aux côtés d'Antoine Dupont...