Rugby : Antoine Dupont s'enflamme pour le nouveau phénomène du XV de France !

Arnaud De Kanel

Le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée de l'Ulster dimanche soir, lançant parfaitement sa campagne en Champions Cup. Une rencontre durant laquelle Emmanuel Meafou a brillé. Naturalisé après un long feuilleton administratif, le puissant deuxième ligne a débuté son aventure avec le XV de France au mois de mars. Ca n'est pas pour déplaire à Antoine Dupont, très élogieux au sujet de son partenaire.

Pour son entrée en lice en Champions Cup dimanche après-midi, le Stade Toulousain a étrillé l'Ulster. Les hommes d'Ugo Mola ont encore été portés par Antoine Dupont, en grande forme. Mais il n'a pas été le seul toulousain à se distinguer puisque Emmanuel Meafou a livré une prestation très solide. Fraichement sélectionné avec le XV de France, le deuxième ligne est « quasiment impossible à arrêter » selon Dupont.

«Un joueur qui compte beaucoup pour nous»

« Dans les cinq derniers mètres, on sait la qualité qu’il a, cette puissance qu’il a. Il est très dur à arrêter. Avec des conditions comme ça, il gagne toujours du terrain. Dans ces conditions, il est quasiment impossible à arrêter. Mais même quand il arrive à être ralenti, il a toujours aussi cette qualité technique pour faire jouer le ballon, pour faire vivre le ballon après lui. C’est un joueur qui compte beaucoup pour nous, évidemment, et qui plus est dans ces conditions », a déclaré Antoine Dupont dans des propos relayés par Rugbyrama. Emmanuel Meafou lui a rendu la pareille quelques minutes plus tard.

«C’est toujours bien d’avoir un N.9 comme ça»

« Ce sont des cadeaux. À chaque fois qu’on est proche de la ligne, je fais un petit clin d’œil à Toto (Antoine Dupont). C’est toujours bien d’avoir un N.9 comme ça et lui aussi attire les défenseurs », a confié Emmanuel Meafou. « L’expérience internationale d’Emmanuel lui amène peut-être encore plus cette capacité à être plus pertinent et peut-être un peu moins dans un rugby total, mais d’être plus précis sur ce qu’il fait », a poursuivi Ugo Mola. Meafou continue de marquer les esprits.