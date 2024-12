Affaire Jégou-Auradou : La FFR sort enfin du silence !

Axel Cornic

La justice argentine a enfin rendu son verdict concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou, accusé de viol aggravé par une femme de 39 ans pour des faits remontant au début du mois de juillet dernier. Toutes les accusations à l’encontre des deux internationaux français sont abandonnées, ce qui va changer pas mal de choses pour la suite de leur carrière.

On a très peu parlé de rugby lors de la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud. L’affaire concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou a en effet monopolisé l’actualité, les deux étant accusé de faits très graves. Mais finalement, la justice argentine a annoncé ce mardi que toutes les accusations à l’encontre des deux rugbymen français ont été abandonnées.

« La FFR n’a eu de cesse de défendre la présomption d’innocence des deux joueurs »

Via un communiqué, la Fédération français de rugby a réagi à l’annonce du parquet de Mendoza. « Si, comme elle l’a exprimé dès le premier jour, la FFR a souhaité que la plaignante soit écoutée, elle n’a eu de cesse de défendre la présomption d’innocence des deux joueurs tout en faisant confiance à la justice argentine » a expliqué la FFR. « C’est pourquoi (...) la Fédération Française de Rugby a déployé dès les premiers jours tous les moyens en sa possession pour que Hugo Auradou et Oscar Jegou puissent être défendus équitablement ».

« Ils seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France »

Cette décision de la justice argentine va ainsi permettre à Oscar Jégou et à Hugo Auradou de reprendre leurs carrières internationales. Car à la différence de leurs clubs respectifs de La Rochelle et de la Section Paloise, la FFR a toujours affirmé qu’ils ne seraient plus sélectionnables pour le XV de France tant que l’affaire les concernant n’était pas terminée. « Par sa décision, la justice argentine réhabilite les deux joueurs » déclaré la Fédération française de rugby. « Aussi, si leurs performances sportives le permettent, ils seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France ».