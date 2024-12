Mbappé - Deschamps : Une réunion au sommet est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a pas tiré un trait sur l'équipe de France. Sauf retournement de situation, le joueur du Real Madrid devrait être convoqué par Didier Deschamps pour participer au quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie en mars prochain. Sera-t-il toujours capitaine ? Rien n'est moins sûr.

Après les polémiques, Kylian Mbappé aspire à un peu plus de légèreté. Une donnée qui semble antinomique avec son statut de capitaine. Ce brassard multiplie les responsabilités et le joueur du Real Madrid a fait savoir qu’il souhaitait un peu plus de tranquillité.

La blessure de Mbappé jette un froid sur la victoire du Real ! Quels seront les impacts pour la suite de la saison ? ⚽

➡️ https://t.co/pWv3mhE92C pic.twitter.com/POzdCZ9Hu4 — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Mbappé va échanger avec Deschamps

Selon Gilles Verdez, son cas devrait être abordé par Didier Deschamps en marge du prochain rassemblement de l’équipe de France. « Deschamps va très sérieusement discuter avec Mbappé parce qu’on a, quand même, l’impression qu’il ne veut plus du brassard de capitaine. Qu’il est capitaine par devoir et pas par passion. Et puis lui enlever le brassard lui permettrait de se décharger de certaines responsabilités » a confié le journaliste sur le plateau de TPMP.

« C'est nécessaire »

Président de la FFF, Philippe Diallo estime que cette discussion est nécessaire. « Il est nécessaire qu’il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps. Si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges » a-t-il lâché.