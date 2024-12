Kylian Mbappé en couple avec une célébrité ?

Jean de Teyssière

Tout ce qui touche à la vie de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre. Récemment, lors de son interview pour Canal +, il avait avoué ne pas être en couple. Une information vraie même si ces derniers temps, lui et une chanteuse espagnole célèbre, Bad Gyal, aurait eu une liaison.

La vie amoureuse de Kylian Mbappé est assez discrète. Évidemment, ses déboires en Suède ont fait les gros titres, surtout avec l’accusation de viol portée par la presse suédoise. Mais une rumeur a surgi d’Espagne.

«J’espère être encore amoureux»

Dans une interview accordée à Canal +, Kylian Mbappé s’était confié sur sa vie amoureuse : « Dans le passé, j’ai déjà été amoureux. J’espère que je vais l’être encore. Mais actuellement, non, je ne suis pas amoureux. Parfois je me dis "Imagine, avec tout ce que tu vis, s’il y avait quelqu’un à côté de toi"… Ma vie a été construite comme ça, la personne à côté de moi n’est pas forcément prête pour tout ça. »

Mbappé et une chanteuse aurait eu une liaison

D’après le média espagnol El Periodico, Kylian Mbappé serait récemment tombé sous le charme. Lui et la chanteuse Bad Gyal, célèbre en Espagne, aurait eu une relation entre les mois de janvier et mars dernier. Mbappé aurait souvent fait le déplacement en Catalogne pour retrouver la chanteuse et plusieurs témoins les auraient vu s’embrasser au cours d’une fête. Mais le média ajoute qu’à ce jour, tout serait terminé entre les deux tourtereaux.