Malaise au PSG : Barcola monte au créneau sur le cas Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation très délicate en Ligue des champions, des tensions commenceraient à apparaître au PSG entre Luis Enrique et son vestiaire. Bradley Barcola ferait partie des joueurs frustrés, mais l’international français a assuré ce lundi en conférence de presse que le technicien espagnol avait toujours la confiance de son groupe.

25e au classement de la Ligue des champions et toujours en quête d'une nouvelle victoire après la première journée face à Gérone (1-0), le PSG a un match très important qui l’attend mardi sur la pelouse du RB Salzbourg. À la veille de cette rencontre, Bradley Barcola s’est présenté en conférence de presse, évoquant notamment les méthodes de Luis Enrique.

Le PSG s'active en coulisses ! Rayan Cherki, le « magicien », sera-t-il enfin parisien ? 🪄

➡️ https://t.co/XXNJOD87Ei pic.twitter.com/er7tWzYszH — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

Tension entre Luis Enrique et son vestiaire ?

Le fonctionnement du technicien espagnol commencerait à agacer son vestiaire et créer de la frustration chez certains joueurs, dont Bradley Barcola ferait partie. Mais l’international français du PSG a pris la défense de Luis Enrique, assurant que ce dernier avait encore la confiance de son groupe.

« Il n’est pas usant comme vous dites »

« Est-ce que la méthode Luis Enrique est parfois usante ? (Rire). C’est le coach, il nous donne des consignes, on les applique, on les écoute. Il n’est pas usant comme vous dites, il est derrière nous, il nous encourage beaucoup et on a confiance en lui », a déclaré Bradley Barcola.