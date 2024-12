Karim Benzema interpellé en direct après l’interview de Mbappé !

Thomas Bourseau

Karim Benzema a retrouvé l’équipe de France l’espace d’une année et demie entre 2021 et 2022, mais semble être parti au clash avec Didier Deschamps et son staff à l’aube de l’entrée en lice des Bleus au Mondial 2022. Sa blessure l’a poussé à quitter le camp de base bien qu’il aurait pu rejouer au cours de la compétition. Des non-dits ont été signalés dans la presse, mais Benzema n’a jamais parlé. Après l’interview de Kylian Mbappé pour Clique X, Daniel Riolo a envoyé un message au Ballon d’or 2022.

« Est-ce que des grosses stars comme Zidane, Henry ou que ce soit Griezmann – dont on attend la vérité et qui ne donne jamais la moitié d’une interview – s’expriment? ». Voici l’un des points que Daniel Riolo a soulevé dimanche soir pendant l’After Foot. L’éditorialiste de RMC a salué la prise de parole de Kylian Mbappé dans un monde où les top joueurs n’imitent pas vraiment le capitaine de l’équipe de France. Et ce, au grand dam de Riolo.

«On attend sa vérité depuis longtemps sur ce qu’il s’est passé au Qatar»

En plus d’Antoine Griezmann qui doit au public ses vérités concernant la brusque fin de son histoire d’amour de 10 ans avec l’équipe de France, Daniel Riolo attend d’entendre Karim Benzema qui a pris sa retraite internationale le 19 décembre 2022, au lendemain de la finale d’une Coupe du monde qu’il n’avait pas disputé en raison d’un imbroglio autour d’une blessure légère qui n’aurait pas dû lui faire manquer l’intégralité de la compétition. Le consultant phare de l’After Foot a interpellé Benzema dimanche soir.

« J’ajoute Benzema dans la liste des gens dont on attend les mots depuis très longtemps. On attend sa vérité depuis longtemps sur ce qu’il s’est passé au Qatar. Des journalistes se sont mouillés ».

«Les journalistes se sont mouillés et les mecs après, en ne pensant qu’à leur gueule et leur business, se déballonnent»

« Moi-même, je me suis mouillé puisque – pour avoir défendu Benzema -, je suis attaqué en justice en novembre dans un an par Didier Deschamps. Il y a plein d’affaires où les journalistes se sont mouillés et les mecs après – en ne pensant qu’à leur gueule et leur business – se déballonnent. Il faut connaître tout ce contexte pesant ». a regretté Daniel Riolo à propos de la tournure drastique que peuvent prendre ces évènements pour des journalistes comme lui.

D’autant plus que Benzema avait laissé entendre qu’il s’exprimerait en temps voulu…