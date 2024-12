Luis Enrique en grande difficulté au PSG, le constat est accablant

Alexis Brunet

Contrairement à la saison dernière, le PSG semble avoir beaucoup plus de difficultés, que cela soit en Ligue 1 ou bien en Ligue des champions. À la tête du club de la capitale, Luis Enrique est particulièrement critiqué. Les statistiques ne plaident d’ailleurs pas en la faveur de l’entraîneur parisien, qui fait partie des pires tacticiens sous QSI.

À l’été 2023, le PSG a décidé de mettre fin à son aventure commune avec Christophe Galtier. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur Luis Enrique. L’Espagnol a fait forte impression lors de sa première saison, mais il a plus de difficulté à confirmer pour sa deuxième année à la tête du champion de France.

La statistique accablante pour Luis Enrique

En Ligue des champions, tout comme en championnat, le PSG ne semble plus faire autant peur. Le club de la capitale n’arrive plus à remporter les trois points à chaque fois et cela est en partie la faute de Luis Enrique. D’après Opta, l’Espagnol est d’ailleurs l’avant-dernier entraîneur sous QSI à avoir le pourcentage de victoires le plus bas, avec 63% de victoires. Derrière l’actuel coach parisien, on retrouve seulement Antoine Kombouaré avec 46% de victoires.

Luis Enrique doit qualifier le PSG

Les statistiques ne plaident donc pas en faveur de Luis Enrique et il serait bon pour lui d’inverser cela rapidement. En effet, le PSG a besoin de gagner ses trois prochains matches de Ligue des champions pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Cela commencera mardi prochain avec le déplacement sur la pelouse de Salzbourg.