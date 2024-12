Une recrue de l'OM critiquée en interne par De Zerbi

Alexis Brunet

Lors de son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a été gâté par les dirigeants marseillais. Au total, douze nouveaux joueurs ont rejoint le club phocéen. Parmi ces recrues se trouve notamment Jonathan Rowe, qui est arrivé en provenance de Norwich. Dernièrement, l’Anglais n’est toutefois pas titulaire à Marseille, car le coach italien émet certaines critiques à son encontre.

Dimanche soir, l’OM clôturera la quatorzième journée de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse de Saint-Étienne. Les joueurs de Roberto De Zerbi souhaiteront s’imposer pour grappiller quelques points sur le PSG, qui a fait match nul contre l’AJ Auxerre vendredi soir (0-0).

Rowe joue moins à l’OM

Face à l’ASSE, il y a peu de chances pour que Jonathan Rowe débute le match comme titulaire. L’Anglais joue moins depuis un moment et, d’après les informations de L’Équipe, cela s'expliquerait par le changement de système de la part de Roberto De Zerbi. Le club phocéen évolue souvent avec deux pistons et un milieu renforcé, ce qui est à l’avantage de Luis Henrique mais pas de Rowe.

Roberto De Zerbi est critique envers Rowe

Toutefois, le changement de système n’est pas le seul facteur qui explique que Jonathan Rowe ne joue plus beaucoup à l’OM. Selon les informations de L’Équipe, Roberto De Zerbi et son staff reprochent à l’Anglais d’être trop prévisible pour l’adversaire et de s’entêter dans des dribbles en fonçant tête baissée. L’ancien joueur de Norwich doit donc apporter quelques corrections à son jeu s’il veut que son nombre de minutes augmente.