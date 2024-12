Panique au PSG, Luis Enrique répond cash

Alexis Brunet

Le PSG n’y arrive plus en Ligue 1. Après un match nul contre Nantes le 30 novembre dernier (0-0), le club de la capitale a rendu encore une fois une triste copie face à Auxerre vendredi soir (0-0). Un résultat qui n’augure rien de bon avant un match capital en Ligue des champions, mais pour Luis Enrique, son équipe n’est pas en plein doute.

Mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Salzbourg en Ligue des champions. Les Parisiens seront dans l’obligation d’arracher les trois points s’ils veulent continuer à croire à une qualification pour la phase à élimination directe. Malheureusement, le club de la capitale n’a pas préparé cet affrontement de la meilleure des façons, car il a concédé le match nul, lors de son ultime répétition, face à l’AJ Auxerre (0-0).

Le PSG a buté sur le gardien auxerrois

Encore une fois donc, l’attaque du PSG ne s’est pas montrée à son avantage. Mais si les Parisiens n’ont pas trouvé la faille, c’est en grande partie à cause de Donovan Léon. Le portier auxerrois a écœuré les partenaires de Gonçalo Ramos en réussissant pas moins de onze arrêts. Un sans-faute donc pour le gardien de 32 ans, ce qui lui a valu le fait de recevoir la note de 10 dans les colonnes de L’Équipe. Une note rarissime, qui illustre bien la performance XXL du dernier rempart bourguignon.

« Moi, j’ai zéro doute »

Forcément, le PSG n’aborde donc pas la rencontre face à Salzbourg dans les meilleures conditions. Mais selon Luis Enrique, qui s’est exprimé en conférence de presse, son équipe n’est pas en plein doute et elle donnera tout ce qu’elle peut en Autriche. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Moi, j’ai zéro doute. Les doutes, c’est vous. C’est comme la mémoire de poisson après un point perdu au tennis : on oublie le dernier point et on regarde devant. Salzbourg, si je faisais attention à la pression sur nous, on se jetterait par la fenêtre ! On va tout donner en Autriche, même si on n’a pas de filet. »