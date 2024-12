Salah débarque à Paris, il révèle un problème

Jean de Teyssière

Capitaine de l’équipe de France en l’absence de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni en novembre, Ibrahima Konaté est une valeur sûre de la meilleure équipe d’Europe du moment : Liverpool. Le défenseur central est attaché au vivre ensemble et a d’ailleurs raconté une anecdote concernant la discrimination vécue par Mohamed Salah dans un aéroport parisien.

Parler de sujets de société jugés tabous, ça ne fait pas peur à Ibrahima Konaté. L’été dernier, il n’avait pas hésité à prendre la parole à la veille des élections législatives : « Bien sûr que ça m’inquiète ce qui se passe. On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens. La diversité en France, c’est ça notre force et ça l’a toujours été. Moi, je suis issu de familles de l’immigration. Quand j’entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, à la télé, je pense que les médias ont un rôle très important, et malheureusement, parfois, ils surfent sur la peur. Faut arrêter les préjugés et les stéréotypes. Faut être ensemble en toutes circonstances. »

Salah - PSG : Sa décision à 24M€ qui relance le feuilleton ! https://t.co/owiw2qvoeF pic.twitter.com/fTCKVtYht5 — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Quand Konaté est victime de discrimination

Dans une interview accordée à So Foot, Ibrahima Konaté évoque la discrimination dont il fait toujours preuve, même lorsqu’il vient en France : « Jouer en équipe de France ne m’empêche pas de vivre encore quelques mésaventures. À l’aéroport, par exemple, quand je rentre à Liverpool, je prends mon billet en business pour être devant et passer plus vite. Quand j’arrive à Charles-de-Gaulle, la personne n’a même pas encore vu mon billet qu’elle m’indique l’autre file. C’est quoi le message derrière ça ? C’est qu’une personne comme moi n’a pas sa place en business. »

«Les employés parlaient à Salah d’un ton discriminant»

Ibou Konaté n’est pas le seul à vivre de telles mésaventures puisque son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, en a lui aussi été victime en France : « Un jour, il est venu à Paris, et à l’aéroport, les gens ne savaient pas qui il était. Dans une boutique, les employés lui parlaient sur un ton… Disons discriminant. »