Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite sort du silence pour Salah

Dans sa dernière année de contrat à Liverpool, Mohamed Salah pourrait ne pas continuer l'aventure avec les Reds. Les rumeurs sont actuellement nombreuses concernant l'avenir de l'Egyptien. Si ça parle beaucoup d'une arrivée de Salah du côté du PSG, l'Arabie Saoudite serait également à l'affût. Une réponse a d'ailleurs été apportée.

Où jouera Mohamed Salah la saison prochaine ? Ayant jeté un froid sur son avenir à Liverpool, où il est en fin de contrat, l'Egyptien se retrouve au coeur de différentes rumeurs à propos de son avenir. S'il est encore possible que Salah prolonge chez les Reds, l'idée de le voir partir est aussi évoquée. Dans ce cas, on évoque alors un intérêt du PSG, mais aussi de clubs saoudiens.

Al-Hilal botte en touche

Al-Hilal fait notamment partie des clubs annoncés pour accueillir Mohamed Salah. Qu'en est-il exactement ? La question a été posée à Esteve Calzada. CEO du club saoudien, il a confié à GiveMeSport : « Nous ne commentons pas ces rumeurs. De nombreux joueurs sont associés à nous et nous avons comme politique de ne pas commenter. Ce n'est pas le moment de parler de joueurs ».

Le PSG dément

Nasser Al-Khelaïfi a également commenté les rumeurs annonçant Mohamed Salah au PSG, expliquant alors : « J'aime Salah, aussi parce qu'il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Premier League avec Liverpool. J'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Donc nous n'avons jamais parlé de lui. Je respecte Liverpool et je respecte le joueur, il a un contrat avec Liverpool et nous n'avons jamais parlé avec lui ».