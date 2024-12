Mercato - PSG : Un transfert surprise se prépare 

Arnaud De Kanel

À quelques semaines de l'ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG n'attend pas pour planifier ses mouvements à long terme. Le club de la capitale aurait déjà jeté son dévolu sur un renfort défensif pour la saison 2025-2026. Luis Campos, architecte des ambitions parisiennes sur le marché des transferts, aurait inscrit le nom d’Isak Hien tout en haut de sa liste. Une piste inattendue.

Le mercato estival a une nouvelle fois été animé du côté du PSG. Le club de la capitale n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir les talents du défenseur équatorien Willian Pacho. À seulement 23 ans, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort rejoint l’effectif parisien, apportant sa jeunesse et son potentiel au cœur de la défense. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a mis environ 40M€ sur la table pour concrétiser ce transfert. Un investissement conséquent, mais à la hauteur des ambitions d’un club qui vise l’excellence sur la scène européenne. Avec cette recrue, Paris espère renforcer un secteur clé de son effectif et s’offrir une plus grande solidité défensive pour les échéances à venir avec une piste surprise.

Un nouveau défenseur au PSG ?

Malgré l’intégration réussie de Willian Pacho au sein de l’effectif parisien, le PSG semble déterminé à renforcer sa ligne arrière en vue de la prochaine saison. Selon les informations rapportées par TMW, le club de la capitale ambitionne de recruter un défenseur central au profil athlétique et imposant, capable d’apporter une véritable solidité dans les duels aériens et physiques. L’idée derrière cette manœuvre serait de compléter un secteur défensif déjà performant, mais qui pourrait bénéficier d’un ajout stratégique pour briller sur tous les tableaux.

Hien pisté par le PSG

Le PSG pourrait avoir une nouvelle cible défensive dans son viseur. Selon les informations rapportées par TMW, le club parisien, sous la houlette de son président Nasser Al-Khelaïfi et de son conseiller sportif Luis Campos, s’intéresserait de près à Isak Hien. Ce défenseur central suédois de 25 ans, actuellement à l’Atalanta Bergame, serait une option sérieuse pour renforcer l’arrière-garde du PSG. Sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2028, Hien représente un défi de taille pour les négociations. Le PSG devra convaincre l’Atalanta de se séparer de l’un de ses piliers défensifs, une tâche qui s’annonce délicate.