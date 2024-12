Mercato - PSG : Cyril Hanouna dézingue Mbappé pour son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique depuis maintenant quelques mois à l'encontre de Kylian Mbappé, Cyril Hanouna en a remis une couche jeudi soir dans TPMP sur l'attaquant français du Real Madrid après sa nouvelle prestation ratée contre l'Athletic Bilbao. L'animateur, proche de Nasser Al-Khelaïfi, estime que Mbappé n'aurait jamais dû quitter le PSG en fin de contrat l'été dernier, et il le fait savoir.

Après des mois d'un feuilleton interminable, Kylian Mbappé avait officialisé en mai dernier sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et donc de partir libre du Parc des Princes le mois suivant. Sans surprise, le capitaine de l'équipe de France s'était alors engagé avec le Real Madrid, mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu pour Mbappé qui galère et se retrouve déjà sous le feu des critiques en Espagne.

« Je voulais juste qu'il reste au PSG »

En direct dans TPMP sur C8 jeudi, Cyril Hanouna a une nouvelle fois évoqué la situation délicate de Kylian Mbappé au Real Madrid et s'est lâché sur sa décision de quitter le PSG : « Moi je voulais juste que Kylian Mbappé reste au PSG. Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid, je pense que pour lui c’était une énorme connerie, et il le démontre chaque jour. S’il était resté au PSG, je pense que le PSG aurait fait une très grosse saison, et lui aussi », estime l'animateur.

« Il était beaucoup plus heureux à Paris »

« Ça fait de la peine de le voir comme ça. On aurait préféré qu’il reste à Paris, il était beaucoup plus heureux à Paris », poursuit Hanouna, très à charge contre Kylian Mbappé depuis maintenant plusieurs mois.