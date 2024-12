Mohamed Salah - PSG : Encore un échec pour le Qatar ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Démentie directement par Nasser Al-Khelaïfi, la rumeur envoyant Mohamed Salah au PSG a pris de l’ampleur ces derniers jours. Mais selon l’ancien international égyptien Haytham Farouk, sa prolongation avec Liverpool serait d’ores et déjà actée. Après Robert Lewandowski ou bien Harry Kane, un attaquant de plus semble donc s’éloigner du club de la capitale.

En fin de contrat en juin 2025 et alors qu’il n’a pas encore prolongé, Mohamed Salah serait dans le viseur du PSG. L’attaquant âgé de 32 ans a souvent été lié au club de la capitale ces dernières années, qui essayerait de profiter de sa situation contractuelle pour s’attacher ses services. Une piste qui semble déjà s’envoler à en croire l’ancien international égyptien Haytham Farouk, qui assure ce vendredi sur X : « Félicitations pour avoir renouvelé votre contrat avec le numéro que vous aimez et la durée que vous souhaitez. »

Les échecs Pato et Griezmann

Un échec, s’il se confirme, qui viendrait s’ajouter à la liste des attaquants qui ont échappé au PSG. On peut penser à Alexandre Pato, qui dans un entretien accordé à The Players’ Tribune avait confié qu’il avait reçu « une offre incroyable » de la part de Paris en janvier 2012. « Je voulais partir – Carlo Ancelotti était là (au PSG) – mais Silvio (Berlusconi) m’a dit de rester », avait-il expliqué. Antoine Griezmann aurait lui aussi pu devenir un joueur du PSG, qui voulait le recruter en 2016 après le départ de Zlatan Ibrahimovic, comme indiqué par L'Équipe. L’ancien international français avait finalement décidé de prolonger avec l’Atlético de Madrid. Dans l’anticipation d’un départ de Neymar, Paris était revenu en 2020, mais le Brésilien était finalement resté et ce dossier n’était pas allé plus loin.

Le PSG a tenté sa chance pour Lewandowski et Kane

Autre attaquant qui aurait pu, mais n’a pas rejoint, le PSG : Robert Lewandowski. Libre après son départ du Bayern Munich en 2022, le Polonais avait finalement donné sa préférence au FC Barcelone. Un an plus tard, la direction parisienne avait tenté sa chance dans plusieurs dossiers, à commencer par celui d’Harry Kane. Comme indiqué par Le 10 Sport, le PSG avait tenté sa chance, mais s’était heurté à des négociations difficiles avec le père et le frère de l’Anglais, qui gèrent ses intérêts, d’autant plus que le prix demandé par Tottenham, 100M€, avait été jugé trop cher.

Une offre de 250M€ pour Yamal ?

Selon nos informations, avant les arrivées de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG s’était également intéressé à Marcus Thuram et Victor Osimhen cet été-là. Enfin, on peut également penser à Lamine Yamal. Le FC Barcelone affirme que le club de la capitale a fait une offre de 250M€ pour recruter l’international espagnol l’été dernier. Une rumeur démentie « à un million de pour cent » par le PSG auprès de L'Équipe.