Le patron du PSG passe aux aveux pour le transfert d’une star

Thomas Bourseau

Robert Lewandowski a mis le feu au mercato estival de 2022. Ayant réclamé un bon de sortie à deux reprises par les médias aux dirigeants du Bayern Munich, le Polonais est finalement parti au FC Barcelone en snobant au passage le PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi s’est lâché à la presse polonaise.

Le PSG a tenté de redessiner les contours de son effectif à l’été 2022 avec le recrutement de plusieurs stars afin notamment de satisfaire Kylian Mbappé qui avait tout récemment prolongé son contrat. Des options comme Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni et Robert Lewandowski ont été activées d’après différents médias.

Nasser Al-Khelaïfi l’avoue, il a essayé de boucler le transfert de Lewandowski

Invité à s’exprimer par le média polonais meczyki.pl, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le transfert avorté de Robert Lewandowski. À l’été 2022, et alors que le PSG se frottait à Chelsea pour la signature de l’ex-serial buteur du Bayern Munich, c’est au FC Barcelone que Lewandowski s’est engagé, sans jamais regretter son choix au vu des déclarations de sa femme ou les siennes sur la vie à Barcelone.

«Tous les clubs du monde ont pensé à le signer à un moment donné»