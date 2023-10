Le PSG accorde une réduction pour ce transfert à 10M€

Thibault Morlain

Prêté à l’été 2021 par le PSG à l’OGC Nice, Marcin Bulka a finalement réussi à convaincre les dirigeants des Aiglons de l’acheter définitivement. Aujourd’hui, le gardien polonais fait le bonheur des Niçois dans les buts. Mais son transfert n’a finalement pas été aussi simple que cela. L’agent de Bulka a d’ailleurs dévoilé les coulisses de cette opération.

Ayant terminé sa formation du côté de Chelsea, Marcin Bulka débarque au PSG en 2019. N’ayant jamais vraiment eu sa chance à Paris, le Polonais enchaine les prêts, à Carthagène puis à Châteauroux, et finit notamment par débarquer à Nice à l’été 2021. Un prêt chez les Aiglons qui s’est par la suite transformé en transfert définitif. Montant de l’opération Bulka ? 2M€. Mais voilà qu’initialement, le PSG réclamait beaucoup plus pour lâcher son gardien, aujourd’hui âgé de 23 ans.

« Fournier dit qu'il ne payera pas plus de 2 M€, et il y arrive ! »

Agent de Marcin Bulka, Yvan Le Mée a raconté comment cela s’est concrétisé entre le PSG et Nice. Dans des propos accordés à L’Equipe , il a alors expliqué : « On repart avec l'idée d'un prêt avec option, en sachant que Walter Benitez arrivera en fin de contrat un an plus tard. Le PSG demande encore 10 M€. Julien Fournier dit qu'il ne payera pas plus de 2 M€, et il y arrive ! ».

« Si vous ne levez pas l'option, vous êtes des grands malades »