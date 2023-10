«Je n’ai plus la patience»… Un entraîneur dit non à l’OM

Alexis Brunet

L'OM vit une période compliquée en ce moment. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang se sont encore une fois inclinés, cette fois contre l'AS Monaco. Gennaro Gattuso démarre donc son aventure marseillaise par une défaite. Mais que l'Italien se rassure, Rolland Courbis n'est pas près de lui voler sa place, car il n'a plus la patience.

Aussitôt arrivé, Gennaro Gattuso était directement plongé dans le grand bain, pour son premier match à la tête de l'OM. Ses hommes se rendaient sur la pelouse du stade Louis-II, afin d'y défier l'AS Monaco. Et cela s'est mal passé.

Gattuso commence par une défaite

Il y a eu du spectacle samedi soir, mais cela n'a pas tourné en faveur de l'OM. Les coéquipiers de Valentin Rongier se sont inclinés 3-2, et sont pour le moment huitièmes de Ligue 1.

Rolland Courbis ne veut pas entraîner l'OM