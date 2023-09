Gattuso chamboule l’OM, il valide

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’OM a chuté face à l’AS Monaco (3-2) à Louis-II. Mais pour la première de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais, Marseille n’a pas démérité et a réussi à montrer du caractère. Malgré le fait d’avoir été rattrapé alors qu’ils menaient au score à deux reprises, Jonathan Clauss estime que cette prestation est de bon augure pour le club phocéen.

Arrivé mercredi à l’OM, Gennaro Gattuso semble d’ores et déjà avoir impacté son groupe. Très attendu pour sa première, le technicien italien a vu ses joueurs s’incliner sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche soir (3-2). Interrogé après la rencontre, Jonathan Clauss voit beaucoup de positif malgré le résultat final.

« Le coach a essayé de mettre des choses en place »

« C’est dommage parce que je pense qu’on fait quand même pas mal de très bonnes choses. Le coach a essayé de mettre des choses en place qu’on essaye d’appliquer au maximum. Après ce but en début de deuxième, il nous fait très mal. On donne tout pour revenir mais il faut qu’on se crée plus d’occasions franches encore que de situations » , a ainsi déclaré Clauss à propos de la patte Gennaro Gattuso au micro de Canal + .

« Tout n’est pas à jeter »