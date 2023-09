Gattuso débarque à l’OM, un transfert est relancé ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, la situation d'Azzedine Ounahi est assez instable. Ne faisant pas l'unanimité sous Marcelino, le joueur de 23 ans a été relancé par Jacques Abardonado contre l'Ajax en Europa League. Désormais, c'est Gennaro Gattuso qui est aux commandes. Et le technicien italien pourrait bien avoir une influence sur la décision du Marocain quant à son avenir d'ici cet hiver.

Cet été, l’OM a enregistré un départ majeur au milieu de terrain avec Mattéo Guendouzi. Ayant perdu sa place de titulaire, l’international français a signé à la Lazio. Mais le club phocéen aurait pu perdre un autre joueur dans ce secteur avec Azzedine Ounahi. Convoité par certains des plus grands clubs d’Europe, le Marocain a finalement vu l’OM bloquer son départ. Mais depuis le début de saison, la situation du joueur de 23 ans est assez instable.

Marcelino, Abardonado... Ounahi ne fait pas l'unanimité à l'OM

Ne faisant pas l’unanimité aux yeux de Marcelino, Azzedine Ounahi n’avait plus joué sous le maillot de l’OM depuis le 15 août dernier. Il avait fallu attendre le départ du technicien espagnol et le match nul contre l'Ajax en Europa League (3-3) pour revoir l’international marocain avec les couleurs marseillaise. Jacques Abardonado avait souhaité le relancer, Azzedine Ounahi ayant fait savoir qu’il pourrait reconsidérer son avenir à l’OM si jamais il n’avait pas plus de temps de jeu d’ici cet hiver comme révélé par La Minute OM il y a plusieurs jours.

Gattuso peut tout relancer

Désormais, c’est Gennaro Gattuso qui est aux commandes. Et le technicien italien pourrait bien décider de miser sur Azzedine Ounahi cette saison. Si tel est le cas, l’international marocain ne verrait aucun inconvénient à rester sur la Canebière, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. En revanche, si Gennaro Gattuso décide d’imiter Marcelino et de se passer de ses services, Azzedine Ounahi pourrait bien tout relancer pour son avenir. À suivre...