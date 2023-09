OM : Gattuso fait un premier choix radical avec une star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce samedi soir à Monaco, Gennaro Gattuso dirigera son premier match sur le banc de l'OM. La composition d'équipe marseillaise sera donc très attendue et devrait présenter certains changements par rapport aux précédentes de Marcelino. Et Pierre-Emerick Aubameyang pourrait notamment être concerné par les changements opérés par Gattuso.

C'est officiel depuis mercredi, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Il succède à Jacques Abardonado qui assurait l'intérim depuis le départ de Marcelino, et dirigera sa première rencontre sur le banc marseillais ce samedi soir à l'occasion d'un déplacement périlleux à Monaco. Et sa première composition d'équipe est très attendue.

Vitinha en pointe contre Monaco ?

Une chose est sûre, et il l'a annoncé lors de sa présentation, Gennaro Gattuso n'alignera pas le même 4-4-2 que son prédécesseur et démarrera probablement en 4-3-3. Et la principale question porte sur le trio offensif. Selon les informations de L'EQUIPE , c'est Vitinha qui sera aligné en pointe avec Joaquin Correa et Iliman Ndiaye en soutien. Ce qui signifierait donc que Pierre-Emerick Aubameyang débuterait sur le banc.

Aubameyang à gauche... ou sur le banc ?