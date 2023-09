OM : Gattuso se pose déjà des questions

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine quelques heures après l'officialisation de son nomination sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso doit déjà faire des choix très forts. Et pour cause, les Marseillais se déplacent sur la pelouse de l'AS Monaco samedi soir. Pour cette occasion, le technicien italien devrait aligner un 4-3-3. Mais il semble se poser des questions sur le trio offensif qui débutera.

« Marcelino a fait du bon travail mais je ne suis pas fan des 2 lignes de 4. Pas un fan du 4-4-2. Je préfère le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 ». D'emblée, Gennaro Gattuso a posé les bases lors de sa présentation officielle en conférence de presse jeudi soir. Il faut dire que l'OM affronte l'AS Monaco samedi soir et l'Italien doit déjà réfléchir à onze de départ, vraisemblablement en 4-3-3.

Gattuso hésite pour son trio offensif

Et d'après L'EQUIPE , le onze de départ qu'alignera Gennaro Gattuso est en partie connu. Sans surprise, la défense sera composée de Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Renan Lodi, tandis qu'au milieu de terrain, c'est Azzedine Ounahi qui devrait accompagner Jordan Veretout et Valentin Rongier. Le seul doute concerne donc le trio offensif. Amine Harit et Iliman Ndiaye tiennent la corde pour accompagner Pierre-Emerick Aubameyang. Mais un trio Sarr-Vitinha-Correa n'est pas non plus à exclure.

«Le but c’est de limiter la casse avec si peu de temps»