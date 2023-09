Gattuso débarque à l’OM, «il a dû vomir toute la journée»

Thibault Morlain

Marcelino ayant décidé de quitter l’OM, Pablo Longoria a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. Après quelques jours de recherches et alors de nombreux noms ont circulé, le choix s’est porté pour Gennaro Gattuso. L’Italien va donc prendre place sur le banc de l’OM. Une arrivée qui a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celle de Raymond Domenech. Un message de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France qui n’a d’ailleurs pas plu à Daniel Riolo.

C’est désormais fait, l’OM tient son nouvel entraîneur. Suite au départ de Marcelino et après l’intérim de Jacques Abardonado, c’est donc Gennaro Gattuso qui va prendre place sur le banc du club phocéen. Ancien entraîneur de Valence, Naples ou encore du Milan AC, Gattuso va débuter son aventure à l’OM par une rencontre face à l’AS Monaco. L’occasion pour lui de prouver ses qualités d’entraîneur pour sa grande première…

Le message de Domenech pour Gattuso

Président de l’UNECATEF, l’association des entraîneurs français, Raymond Domenech avait posté un message sur les réseaux sociaux à propos de l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM. Sur X , l’ancien sélectionneur de l’équipe de France avait alors lâché : « Gennaro Gattuso à l’OM ? Les Marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent. Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance ».

« C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur »