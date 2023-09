McCourt - Zidane : Il confirme pour la vente de l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis maintenant plusieurs années, les spéculations vont bon train en ce qui concerne une éventuelle vente de l'OM à des investisseurs saoudiens, ce qui pourrait provoquer par la suite une nomination de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur. Et malgré les démentis de Frank McCourt, un journaliste persiste et signe.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de l'OM, alors que l'actuel propriétaire américain Frank McCourt assure en boucle depuis plusieurs années qu'il n'a aucun projet de vente ? Les informations continuent pourtant d'affluer à ce sujet, et Zinedine Zidane entre désormais dans l'équation.

Zidane à l'OM en cas de rachat ?

France Bleu Provence a révélé jeudi qu'en cas de deal avec McCourt pour le rachat de l'OM, l'Arabie Saoudite aurait déjà convenu d'un accord avec Zinedine Zidane, qui prendrait donc la fonction de manager général et disposerait d'un budget de 300M€ pour démarrer son recrutement au sein du club phocéen. Mais où en est vraiment ce dossier ?

Ça fait un moment que tout est ok au sujet du club. Ce n’était pas le plus compliqué. Beaucoup d’intérêts et de sujets parallèles bloquaient jusque là… Mais chacun fera son récit et on nous dira que tout s’est négocié en 3 semaines 😉 — T.V. (@ThibaudVezirian) September 28, 2023

Vézirian n'en démord pas