Mercato : Gattuso va coûter très cher à l'OM

C'est donc Gennaro Gattuso qui a été choisi par l'OM pour remplacer Marcelino. L'Italien ne semble pas faire l'unanimité mais débarque tout de même avec un CV intéressant puisqu'il est passé par les bancs de plusieurs grands clubs dont l'AC Milan et Naples. Avec ces deux clubs, Gattuso a d'ailleurs pu réclamer certains gros transferts. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 10 recrues les plus chères de son CV.

Après une semaine de folie, l'OM a nommé son nouvel entraîneur. Il s'agit de Gennaro Gattuso qui remplace Jacques Abardonado qui assurait l'intérim depuis le départ de Marcelino. Le technicien italien découvre donc un effectif qu'il n'a pas construit lui-même et qui a été largement remanié durant l'été. Par conséquent, il pourrait bien réclamer des recrues lors du prochain mercato d'hiver. D'ailleurs, durant sa carrière, Gattuso a pu se retrouver à l'origine de gros transferts.

Osimhen, la plus grosse recrue de Gattuso

Le plus marquant, mais également le plus cher, n'est autre que celui de Victor Osimhen. Auteur d'une magnifique saison au LOSC, l'attaquant nigérian s'envole vers Naples durant l'été 2020 après seulement une année avec les Dogues qui se consoleront avec un très joli chèque de 75M€. C'est donc Gennaro Gattuso qui était sur le banc du Napoli à ce moment-là et qui a pu lancer Osimhen en Serie A. Les deux hommes ne côtoieront qu'une saison durant laquelle l'ancien Lillois aura inscrit 10 buts en 24 apparitions en championnat. Le début toutefois d'une belle carrière en Italie pour Osimhen, sacré champion la saison dernière avec à la clé le titre de meilleur buteur de Serie A.

OM : Riolo rétablit la vérité sur Gattuso ! https://t.co/kTewIF2miN pic.twitter.com/rp52bhQcru — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Des grosses dépenses pour un bilan mitigé

Si Victor Osimhen est de très loin la plus grosse recrue au CV de Gennaro Gattuso, le technicien italien a toutefois pu bénéficier d'autres gros transferts... qui n'ont pas toujours porté leurs fruits. On pense notamment à sa période sur le banc de l'AC Milan entre novembre 2017 et mai 2019. Une période durant laquelle Leonardo a notamment était le directeur sportif (durant la saison 2018-2019). Le Brésilien a notamment attiré Lucas Paquetá (38,4M€), Mattia Caldara (37,74M€) ou encore Krzysztof Piatek (35M€). Des recrues qui n'ont pas réellement performé.

Le top 10 des recrues les plus chères de Gattuso

1. Victor Osimhen (Naples) = 75M€

2. Lucas Paquetá (AC Milan) = 38,4M€

3. Mattia Caldara (AC Milan) = 37,74M€

4. Krzysztof Piatek (AC Milan) = 35M€

5. Samu Castillejo (AC Milan) = 21,3M€

6. Stanislav Lobotka (Naples) = 21M€

7. Matteo Politano (Naples) = 21M€

8. Diego Laxalt (AC Milan) = 19M€

9. Andrea Petagna (Naples) = 16,6M€

10. Amir Rrahmani (Naples) = 14,2M€