Le boss de l’OM dit tout sur son nouveau renfort

L'OM a finalement décidé de nommer Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur pour assurer la succession de Marcelino, et le technicien italien a été présenté jeudi à la presse par Pablo Longoria. L'occasion donc pour le président de l'OM de justifier son choix porté vers l'ancienne légende du Milan AC.

Suite à la démission soudaine de Marcelino la semaine passée, provoquée par des menaces proférées par certains supporters, l'OM a donc été contraint de se mettre en quête d'un nouvel entraîneur en urgence. Plusieurs profils ont été évoqués (Christophe Galtier, Habib Beye, Van Nistelrooy...), mais c'est finalement la candidature de Gennaro Gattuso qui a été retenue par Pablo Longoria. L'ex-milieu de terrain emblématique du Milan AC et de la sélection italienne, championne du monde 2006, est donc le nouvel entraîneur de l'OM.

OM : Gattuso lâche déjà une annonce sur son avenir https://t.co/wUAzNzs6gU pic.twitter.com/PizPZhAm8c — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« Il est l'homme de la situation »

Et à l'occasion de la conférence de presse de Gattuso jeudi, Pablo Longoria a justifié son choix : « Il fallait mettre de la stabilité et il nous fallait trouver un coach. Gennaro a le profil. On a bien étudié ce qu'il a fait par le passé. Quand il a pris l'équipe en cours de saison à Milan et à Naples, il a fait un travail extraordinaire. J'ai considéré que ses équipes pratiquaient un bon football avec un entraîneur très complet et qu'il était l'homme de la situation », a confié le président de l'OM, qui semble sûr de son choix final avec Gennaro Gattuso.

« Une heure de conversation »