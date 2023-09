C’est annoncé, il va tout changer à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso aura la lourde tâche de relancer l'OM qui traverse une crie depuis quelques jours. Mais d'après Ariedo Braida, qui avait recruté l'Italien lorsqu'il était dirigeant à l'AC Milan, il n'y a aucun doute à avoir quant à la capacité de Gattuso à inverser la tendance au sein du club phocéen.

C'est désormais officiel, l'OM tient son nouvel entraîneur. Une semaine après l'annonce de la démission de Marcelino, c'est Gennaro Gattuso qui a été nommé sur le banc du club phocéen. L'Italien aura la lourde tâche d'inverser la tendance à Marseille. Dirigeant de l'AC Milan pendant 27 ans (1986-2013), Ariedo Braida, qui avait attire Gattuso chez les Rossoneri , n'est absolument pas inquiet.

Galtier a passé des coups de fil à l’OM ! https://t.co/IGgmBci51q pic.twitter.com/EWsVPGyXL5 — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

«Je suis convaincu qu'il relèvera l'OM»

« Il a eu des hauts et des bas, mais il a atteint la maturité après toutes les difficultés qu'il a connues. Il est très responsable et je suis convaincu qu'il relèvera l'OM de sa situation. Il apportera son charisme, son énergie et son expérience, autant celle de joueur que d'entraîneur. Il a un beau bagage », assure-t-il dans une interview accordée à La Provence.

Braida demande du temps pour Gattuso