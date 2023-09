Révolution à l'OM, ils vont adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La nomination d'un nouvel entraîneur en pleine saison rebat toujours les cartes dans l'effectif. L'OM n'y échappera pas avec l'arrivée de Gennaro Gattuso. Le technicien italien va apporter un style très différent de celui de Marcelino, et ainsi bouleverser l'ordre établi dans la hiérarchie au sein du vestiaire. Mais certains joueurs devraient y trouver leur compte.

Nommé officiellement entraîneur de l'OM ce mercredi, Gennaro Gattuso remplace Jacques Abardonado dont l'intérim après la démission de Marcelino aura duré une semaine. Avec l'Italien, le projet de jeu devrait drastiquement évoluer. L'ancien coach de Naples va abandonner le 4-4-2 de son prédécesseur et devrait opter pour un 4-3-3 plus classique.

Sarr encore plus important avec Gattuso ?

Mais surtout, Gennaro Gattuso semble apprécier les transitions rapides. Un projet qui devrait parfaitement convenir à Ismaïla Sarr. Par sa vitesse et sa technique, l'ancien Rennais devrait s'imposer comme un titulaire indiscutable, ce qu'il était déjà avec Marcelino, mais avec un rôle encore plus important. Le Sénégalais semble effectivement plus adapté au projet de Gattuso que Joaquin Correa ou Iliman Ndiaye.

Un milieu de terrain renforcé, une aubaine pour Ounahi et Harit ?

Autre changement majeur, le milieu de terrain. Sous Marcelino, le duo Veretout-Rongier semblait intouchable et laissait peu de place à Azzedine Ounahi et Amine Harit, qui ont des profils plus offensifs et plus techniques. Cependant, avec le passage à trois au milieu, Jordan Veretout et Valentin Rongier devrait accueillir un nouveau compère à leurs côtés. Gennaro Gattuso tranchera entre les deux Marocains qui devraient voir leur temps de jeu grimper en flèche.