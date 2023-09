OM : Il annonce un coup de bluff avec Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a bouclé la succession de Marcelino. Ce mercredi, le club phocéen a officialisé l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc. Mais le technicien italien n'aurait pas été le premier choix de Pablo Longoria. A en croire certaines sources, le dirigeant espagnol aurait contacté Christophe Galtier. Journaliste, Thibaud Vézirian a tenté de faire la lumière sur ce dossier.

Quelques jours après la démission de Marcelino, l'OM a trouvé son nouvel entraîneur. Ce mercredi, Gennaro Gattuso a débarqué à Marseille pour signer un contrat d'un an plus une année supplémentaire en option. Passé par le Milan AC ou encore le FC Valence, le technicien a dirigé son premier entraînement à quelques jours d'un choc face à l'AS Monaco. Mais selon divers médias, Gattuso n'aurait été qu'un plan B.

OM : Riolo en remet une couche sur le départ de Tudor https://t.co/ANGMqmHbqy pic.twitter.com/WKbdsQOH8q — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Que s'est-il passé dans le dossier Galtier ?

Certaines sources, notamment proches de Christophe Galtier, évoquent des discussions avec l'OM. Selon L'Equipe, c'est même l'ancien coach du PSG qui aurait refusé de rejoindre le club marseillais afin de se laisser une chance de rejoindre une équipe étrangère. D'autres annoncent, au contraire, que Galtier n'a jamais été une priorité de Pablo Longoria, mais de quelques collaborateurs. Difficile dans ce dossier de déceler le vrai du faux. Mais au sujet de Galtier, Thibaud Vézirian a un avis bien tranché. Selon lui, les médias ont été manipulés par l'entourage du technicien.

Un coup de comm' du clan Galtier ?