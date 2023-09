Galtier a passé des coups de fil à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur, l'OM a finalement décidé d'attirer Gennaro Gattuso, dont l'officialisation est tombée mercredi soir. Mais avant cela, la priorité de la direction marseillaise semblait se nommer Christophe Galtier. L'ancien coach du PSG a d'ailleurs passé plusieurs coups de fil avant de prendre sa décision.

Une semaine après la démission de Marcelino, l'OM a annoncé son nouvel entraîneur. Il s'agit en effet de Gennaro Gattuso. Le technicien italien remplace ainsi Jacques Abardonado, qui aura assuré un intérim de deux matches sur le banc marseillais. Cependant, avant d'opter pour l'Italien, l'OM a bien tenté coup avec Christophe Galtier.

Coup de tonnerre pour Longoria, l’OM fait une annonce en interne https://t.co/qvtFSZmj5k pic.twitter.com/ndswRRne5a — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Galtier a appelé ses contacts à l'OM

Et selon les informations de La Provence , Christophe Galtier a même sérieusement envisagé la possibilité de rejoindre l'OM puisqu'il a activé ses réseaux et passé de nombreux coups de fil afin de contacter directement, ou par des intermédiaires, certaines personnes influentes au sein du club phocéen.

Le timing était trop serré

L'objectif était de prendre la température concernant l'accueil que susciterait sa venue à l'OM. Après avoir fait le bilan, Christophe Galtier a estimé que le timing n'était pas le bon. D'autant plus que le club phocéen voulait attirer un entraîneur en urgence. Et l'approche de son procès, qui se déroulera en décembre, pour harcèlement moral et propos racistes, n'a pas arrangé les choses.