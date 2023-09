Gattuso débarque, l’OM a rembarré 6 entraîneurs

Thibault Morlain

C’est désormais chose faite, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’OM. En effet, ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé le nomination du technicien italien, qui prend donc la succession de Marcelino. De nombreux noms étaient pourtant annoncés comme de potentiels candidats pour le poste d’entraineur. Le choix s’est finalement porté sur Gattuso et l’OM a par ailleurs recalé différents profils.

A la fin, il n’en reste plus qu’un ! Et c’est donc Gennaro Gattuso qui sera sur le banc de l’OM dès ce samedi pour affronter l’AS Monaco. Alors que Jacques Abardonado aura assuré l’intérim pendant deux rencontres, Pablo Longoria n’a pas trainé pour trouver le successeur de Marcelino. Passé par le banc de Naples ou encore du Milan AC, Gattuso va désormais tenter de gagner sa place dans le coeur des fans olympiens. Pour l’OM, le Transalpin semble en tout cas être le profil idéal, au contraire d’autres candidats qui eux ont reçu un non de la part de la direction marseillaise.

La vente de l’OM préparée par Longoria ? https://t.co/wsDyBfBjmh pic.twitter.com/6cEKuNrUKZ — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Galtier, Donadoni… L’OM n’en veut pas

TeamFootball est revenu sur les coulisses de la nomination du nouvel entraîneur à l’OM. Qui s’est donc fait recaler ? Alors que Pablo Longoria aurait bel et bien contacté Christophe Galtier, il aurait par la suite écarté le dossier menant à l’ancien entraîneur du PSG, même si de son côté, le clan Galtier a continué à dire qu’il était en pole position pour remplacer Marcelino. Mais ça ne s’arrête pas là… Alors que le profil de Roberto Donadoni aurait été soufflé par certains agents, l’OM, rapidement, n’a pas été convaincu. Courtisé cet été, Paulo Fonseca a également vite été écarté étant donné qu’il est toujours en poste au LOSC.

Lopetegui, Stéphan… Des profils pas convaincants ?

On a aussi beaucoup parlé de Julen Lopetegui pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM. Alors que l’Espagnol avait l’avantage d’être libre, différents points noirs auraient freiné sa candidature : le fait qu’il ne parle pas français, ses difficultés d’adaptation au contexte marseillais. A l’instar de Lopetegui, Javi Gracia a lui aussi été écarté par l’OM, qui n’avait pas assez de certitudes à propos de son profil. Le nom de Julien Stéphan a également évoqué par certains. Si l’ancien entraîneur de Rennes et Strasbourg connait bien la Ligue 1, l’OM l’aurait visiblement jugé trop tendre.