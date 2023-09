Officiel : Gattuso sort du silence après sa signature à l’OM

Thibault Morlain

Cela faisait maintenant une semaine que l’OM avait vu Marcelino claquer la porte. L’Espagnol ne sera donc resté en poste que quelques mois et il a alors fallu le remplacer. Pablo Longoria s’est mis en quête d’un nouveau technicien et le choix s’est porté sur Gennaro Gattuso. Ce mercredi, l’OM a d’ailleurs officialisé l’arrivée du technicien italien.

Le feuilleton prend fin à l’OM, le nouvel entraîneur est désormais connu. En effet, alors que de nombreux noms ont circulé, c’est Gennaro Gattuso qui a été choisi. Et ce mercredi soir, l’Italien a paraphé son contrat. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’équipe première », fait savoir l’OM dans son communiqué.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille »

A 45 ans, Gennaro Gattuso est donc officiellement l’entraîneur de l’OM. L’Italien a pris la parole dans le communiqué olympien. Juste après sa signature, il a alors lâché : « Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent ».

« J’ai hâte de me mettre au travail »