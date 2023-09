L'OM a snobé trois entraineurs

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Marcelino (58 ans), qui a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM, Pablo Longoria aurait identifié plusieurs profils pour assurer sa succession. Avant d'opter pour Gennaro Gattuso (45 ans), le président marseillais aurait coché les noms de Paulo Fonseca, Julen Lopetegui et de Javi Gracia.

Arrivé à l'OM à la fin de la dernière saison, Marcelino a décidé de prendre le large après seulement quelques mois. Alors que l'OM est en pleine crise, le technicien espagnol a démissionné de son poste d'entraineur à Marseille.

𝓮𝓼𝓹𝓻𝓲𝓽 𝓭'𝓮́𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 👥 pic.twitter.com/j1Fzmag6uw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

Gattuso arrive à l'OM

Selon les informations de RMC Sport , Gennaro Gattuso devrait prendre la place de Marcelino sur le banc de l'OM. Mais avant de choisir le coach italien, Pablo Longoria aurait identifié trois profils avant de les écarter pour plusieurs raisons.

Lopetegui, Fonseca et Garcia n'ont pas convaincu l'OM