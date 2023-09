Le nouvel entraîneur de l'OM débarque avec cinq renforts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le successeur de Marcelino est connu. Dans les prochaines heures, l'OM devrait officialiser l'arrivée de Gennaro Gattuso, ancien coach du Milan AC notamment et libre depuis son départ du FC Valence en janvier dernier. Le technicien n'arrivera pas seul à Marseille. Il devrait être accompagné au moins de cinq personnes, qui intégreront son staff. Les voici.

Pablo Longoria avait du plain sur la planche. Quelques jours après avoir annoncé qu'il resterait à son poste de président, le responsable espagnol s'est penché sur la succession de Marcelino, qui avait présenté sa démission pour protester contre les menaces proférées par certains supporters. Selon plusieurs médias, la piste Christophe Galtier aurait été sérieusement envisagée avant d'être mise de côté. D'autres noms ont été cités comme Igor Tudor, Oliver Glasner ou encore Julen Lopetegui, Mais ces dernières heures, l'OM a décidé d'accélérer sur le dossier Gennaro Gattuso.

🔴🔵⚪️ Après le #PSG, l’#OM pour Christophe Galtier ? L’hypothèse n’est pas écartée par les deux parties, de quoi alimenter les débats. Un passé parisien incompatible avec un futur marseillais ?Infos, analyse et votre avis sur @Le10Sport 📝⬇️ #MercatOMhttps://t.co/J4aQ2Z9dOj — Bernard Colas (@BernardCls) September 26, 2023

Gattuso arrive à Marseille

Libre depuis son départ du FC Valence en janvier dernier, Gennaro Gattuso serait sur le point de s'entendre avec la direction de l'OM. Le technicien devrait débarquer à Marseille ce mercredi pour signer un contrat d'un an plus une année en option comme l'a indiqué France-Info . Le champion du monde 2006 devrait, par la suite, diriger son premier d'entraînement à la Commanderie et faire la connaissance de son groupe.

Le staff de Gattuso est dévoilé