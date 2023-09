Luis Enrique offre un rôle surprise à un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 36 ans, Keylor Navas est désormais le joueur le plus âgé du vestiaire du PSG, et d'assez loin. Par conséquent, le portier costaricien, qui a refusé de partir alors qu'il a perdu sa place de titulaire, occupe désormais un nouveau rôle clé au sein d'un groupe parisien très rajeuni cet été par les départs d'autres cadres comme Sergio Ramos par exemple.

Cet été, le PSG a effectué un virage majeur dans sa stratégie sur le mercato. Ainsi, plusieurs joueurs majeurs sont partis à l'image de Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti. Des départs qui ne passent pas inaperçus dans le vestiaire compte tenu de l'importance de ces joueurs dans le vestiaire. D'autant plus qu'ils ont été remplacés par des joueurs plus jeunes à l'image d'Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Manuel Ugarte. Du haut de ses 28 ans, Milan Skriniar est la recrue la plus âgée de l'été au PSG.

Keylor Navas, le mentor dans le vestiaire du PSG

Dans cette optique, c'est donc Keylor Navas qui est devenu le joueur le plus âgé du vestiaire du PSG. Du haut de ses 36 ans, il devance même assez largement Alexandre Letellier et Danilo Pereira, tous deux âgés de 32 ans. Par conséquent, selon les informations de AS , le Costaricien s'est vu confier une nouveau rôle par Luis Enrique, à savoir celui de mentor au sein du vestiaire. Le média espagnol parle même de capitaine sans brassard en interne pour Keylor Navas qui a plus du double de l'âge de Warren Zaïre-Emery (17 ans).

Il a refusé de quitter le PSG cet été