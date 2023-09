La révolution du PSG sauvée par Mbappé ?

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival de 2022, il a beaucoup été question d’une nouvelle ère au PSG et notamment de la bouche du président Nasser Al-Khelaïfi qui évoquait pour Le Parisien la fin du bling-bling et des paillettes au Paris Saint-Germain. Pour ce faire, Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG afin de bâtir l’avenir du club, mais Kylian Mbappé aurait pu tout faire capoter.

A la fin de la saison 2021/2022, le projet QSI du PSG prenait un grand tournant avec pour commencer les licenciements du directeur sportif Leonardo et de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Afin de lancer la nouvelle ère tant espérée et partagée par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG a misé sur Luis Campos en raison de son travail de bâtisseur à l’AS Monaco et au LOSC au cours des années 2010.

Campos aurait pu plaquer le PSG… pour Mbappé !

Courant juin, soit quelques semaines après l’officialisation de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Luis Campos était nommé conseiller football du PSG et donc, responsable de la section sportive parisienne. Néanmoins, le dirigeant portugais aurait pu ne jamais déposer ses valises au Paris Saint-Germain. En effet, The Athletic révèle que la proximité entre le clan Mbappé et Luis Campos aurait pu empêcher sa nomination au Paris Saint-Germain. Pour la simple et bonne raison que Luis Campos aurait suivi Mbappé au Real Madrid en 2022 si tel avait été son choix d’après The Athletic.

Le premier but de Gonçalo Ramos sous les couleurs parisiennes ⚽️🇵🇹@PSG_inside | @Goncalo88Ramos pic.twitter.com/iiLuiQCUIZ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 26, 2023

Al-Khelaïfi mise sur Campos pour mener à bien sa révolution