OM : Critiqué pour son transfert, il balance

Nasser Larguet a eu l’occasion de travailler avec Boubacar Kamara à deux reprises, lors de sa formation à l’OM ainsi qu’avec l’équipe première. Néanmoins, le départ en tant qu’agent libre du minot marseillais a été vivement critiqué à l’été 2022. L’occasion pour Larguet de monter au créneau et de défendre Kamara. Explications.

« Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l'un de vos meilleurs et l'un de ceux qui ont une des meilleures valeurs (de transfert) de l'effectif, c'est toujours un échec » . Voici le constat dressé par Pablo Longoria à l’été 2022 dans le cadre du départ libre de tout contrat de Boubacar Kamara pour Aston Villa. Le président de l’OM faisait part d’un échec laissant entendre qu’une prolongation de contrat était possible.

De minot à taulier de l’OM, Kamara est parti libre

Néanmoins, à l’époque, tout était rapidement bouclé concernant le départ de Boubacar Kamara. En effet, dès le mois de mars 2022, le président Pablo Longoria expliquait qu’une prolongation de contrat n’était plus possible. Résultat, Kamara est parti de l’OM dix-sept ans après son arrivée au sein du centre de formation et a récolté quelques critiques pour être parti en tant qu’agent libre au lieu de permettre à l'OM de récolter une indemnité de transfert.

«Il a retardé la date limite de départ pour respecter Marseille»